Украинские города под угрозой: эксперт объяснил, как РФ может воспользоваться решением Трампа

Если Трамп остановит поставку Украине ракет для Patriot, он станет соучастником военного преступления.

Резкое сокращение военной помощи США может больше ударить по украинским городам, ведь Россия попытается истощить запасы ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом в интервью hromadske рассказал военный эксперт Михаил Самусь.

По его словам, если Дональд Трамп примет решение о полном запрещении поставок американского вооружения в Украину, ситуация на фронте станет сложнее, а для украинских городов вырастет угроза массированных ракетных атак.

"Если бы европейцы имели возможность размещать заказы на выработку ракет для систем Patriot в США для передачи их Украине, это была совсем другая ситуация", — пояснил Самусь.

Он добавил, что если Трамп решит, что Украина не должна получить ни одной американской ракеты, потому что его обидел Зеленский, это развяжет россиянам руки.

“Россияне могут вычислить, какие у нас запасы, и начать атаковать нас баллистическими ракетами. К примеру, ночью они могут выпустить 20 ракет, потом еще 20, и так далее. Они попытаются измотать наши запасы Patriot и дождаться момента, когда ракет просто не останется”, – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в настоящее время запасы ракет Patriot достаточны, но в случае полной блокады поставок со стороны США Украине будет сложно их пополнять.

Напомним, США перестали передавать Украине разведывательные данные, которые могли бы использоваться для ударов по территории России.

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