Украинские ГСЧСовцы с начала войны работают круглосуточно и почти без сна: среди них есть жертвы

Украинские ГСЧСовцы с начала войны работают круглосуточно и почти без сна: среди них есть жертвы

У большинства ребят на территориях, охваченных войной, до сих пор остаются родные.

Их заслуженно называют пожарными, ведь они способны зайти в охваченные огнем дома и спасать чужие жизни. Президент Украины Владимир Зеленский наградил работников ГСЧС, участвовавших в ликвидации последствий российских обстрелов. Ордена «За мужество» ІІІ степени получили те, кто под огнем оккупантов спасали людей в Ирпене, Буче и Бородянке и помогали эвакуировать из этих охваченных войной городков украинцев.

Об этом говорится в ТСН.

Украинские ГСЧСовцы с начала войны работают круглосуточно и почти без сна. Они первыми прибывают на место попадания вражеских ракет и часто именно от них зависит, выживут ли оказавшиеся в эпицентре взрыва.

Украинские спасатели почти не спят, с тех пор как на украинские города Россия сыплет убийственные ракеты. Александр 12 часов подряд гасил пламя после попадания снаряда в столичный дом.

Чтобы полностью экипироваться и сесть в авто, когда раздается сигнал вызова, у ребят всего 45 секунд. Кроме огнеупорной одежды, шлема и 15-килограммового баллона, к униформе добавился еще и бронежилет. В этом всем спасатели могут проработать даже несколько суток. Александр говорит, удержаться на ногах помогают только глаза людей, особенно детей, которых вытащил из огня.

Важны для спасателей баллоны с воздухом, которые позволяют дышать прямо в огне. «Заправить баллон – это одно. Надо проверить, чтобы он был исправен и готов к использованию. Это совсем другое», – говорят в части.

В этом подразделении создали некий спасательный хаб. Объединили несколько частей из разных районов Киева. Теперь они спасают весь город. Люди здесь не только работают, но и живут с начала войны. Есть и комната отдыха, и столовая.

Сейчас на смену заступил отряд Дмитрия. Он со своим подразделением недавно тушил пожар 16-этажки в Святошинском районе. Говорит, работы в последние три недели стало существенно больше. Так же, как и риска для жизни. В Харькове накануне погиб спасатель, тушивший пожар на крупнейшем в Европе рынке – Барабашова. Своего командира потеряли и эти ребята. Они из временно оккупированного Гостомеля. Успели выйти во время штурма аэродрома, а их командир – нет.

Как ГСЧСовцы круглосуточно и почти без сна спасают украинцев

«Десантура заходила, много вертолетов, начались бомбардировки, истребители, ракеты запускали, там был ужас», — рассказывают спасатели.

У большинства ребят на территориях, охваченных войной, до сих пор остаются родные. Выходят на связь раз в несколько дней. Эти минуты разговора самые ценные, говорят спасатели. И молятся, чтобы все свои остались в живых.

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