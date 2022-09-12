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Украинские гвардейцы в Харьковской области уничтожили вражеский штурмовик и взяли в плен практически десяток оккупантов

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Украинские гвардейцы в Харьковской области уничтожили вражеский штурмовик и взяли в плен практически десяток оккупантов

Фото: Associated Press

Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25 и взяли в плен около десятка оккупантов.

Украинские гвардейцы-спецназначители уничтожили вражеский самолет Су-25, затрофеили два БТРа и взяли в плен семь оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, военные уничтожили вражеский самолет вблизи Купянска Харьковской области. Там же гвардейцы нанесли удар по скоплению техники оккупантов.

“В результате уничтожены два грузовика “Урал”, два БТР-82, одна боевая бронированная машина и бензовоз. При этом удалось верифицировать десять уничтоженных российских оккупантов. Также гвардейцы проводили поисково-фильтрационные мероприятия в Купянске, во время которых взяли в плен семь оккупантов. Таким образом, украинские защитники пополнили так называемый "обменный фонд", — рассказали в МВД Украины.

Украинские военные также захватили два БТР-80 в исправном состоянии.

Напомним, что в Херсонской области оккупанты запасаются гражданской одеждой, готовясь к бегству.

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