Украинские гвардейцы в Харьковской области уничтожили вражеский штурмовик и взяли в плен практически десяток оккупантов

Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25 и взяли в плен около десятка оккупантов.

Украинские гвардейцы-спецназначители уничтожили вражеский самолет Су-25, затрофеили два БТРа и взяли в плен семь оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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Как стало известно, военные уничтожили вражеский самолет вблизи Купянска Харьковской области. Там же гвардейцы нанесли удар по скоплению техники оккупантов.

“В результате уничтожены два грузовика “Урал”, два БТР-82, одна боевая бронированная машина и бензовоз. При этом удалось верифицировать десять уничтоженных российских оккупантов. Также гвардейцы проводили поисково-фильтрационные мероприятия в Купянске, во время которых взяли в плен семь оккупантов. Таким образом, украинские защитники пополнили так называемый "обменный фонд", — рассказали в МВД Украины.

Украинские военные также захватили два БТР-80 в исправном состоянии.

Напомним, что в Херсонской области оккупанты запасаются гражданской одеждой, готовясь к бегству.

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