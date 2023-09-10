Украинские хакеры "просветили" россиян о реальном количестве уничтоженных танков — фото

Хакеры разместили на российских сайтах информацию о реальном количестве уничтоженных танков.

Украинские хакеры разместили на более чем 15 сайтах российских предприятий информацию о 4500+ единицах сожженной российской техники на войне в Украине.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Так, украинские военные киберспециалисты в День танкиста РФ напомнили россиянам о реальном количестве уничтоженных российских танков.

"Поздравления" от хакеров для россиян с Днем танкиста / Фото: СтратКом ВСУ

"Изображение с сожженной российской техникой было размещено на более чем 15 сайтах различных предприятий Санкт-Петербурга и Севастополя. Работа продолжается и скоро вся Российская Федерация будет знать о настоящем "величии" российских танкистов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сети показали дуэль Leopard и двух танков оккупантов в начале контрнаступления на Запорожье (видео).

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