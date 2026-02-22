Украинские хакеры разоблачили новую тактику РФ с дронами и роль Беларуси в войне: что стало известно

Шахед / © iStock

Украинские хакеры разоблачили новую тактику России в войне. Враг использует Беларусь для атак дронами по Украине. По их данным, именно эта кибероперация помогла доказать участие Минска в войне и стала одной из причин введения санкций против режима Александра Лукашенко.

При поддержке волонтеров международного разведывательного сообщества InformNapalm, украинские хакеры киберцентра Fenix провели масштабную операцию по излому аккаунтов российских военных. Им удалось получить доступ к системам мониторинга, которые используют операторы дронов.

Детали кибероперации

Более шести месяцев ИТ-специалисты осуществляли скрытое круглосуточное наблюдение за чатами и действиями российских подразделений. Оперативные данные передавались Силам обороны Украины, что помогало более эффективно сбивать беспилотники, определять маршруты их движения и срывать атаки.

За это время украинские военные нанесли ряд ударов по командным пунктам, местам запуска дронов на территории РФ и временно оккупированных регионах, а также по подразделению "Рубикон", специализирующемуся на применении БПЛА.

Как РФ использует Беларусь

При анализе перехваченных данных хакеры выяснили, что Россия активно применяет гражданскую инфраструктуру Беларуси. В частности, речь идет об использовании вышек мобильной связи для прокладки маршрутов полета ударных дронов.

Это позволяет обеспечивать стабильный сигнал и увеличивать дальность ударов. По данным киберспециалистов, часть атак по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины была бы невозможна без такой помощи со стороны Минска.

Также обнаружено, что отдельные беспилотники залетали на территорию стран НАТО, в частности, Польши и Балтии, что могло быть элементом тестирования новой тактики и проверки возможностей связи.

Скрытый мониторинг угроз

Украинские специалисты отслеживали переписку операторов дронов, в которой содержались данные о полетах, маршрутах и времени запусков. В частности, упоминались разные типы БПЛА, включая серии, обломки которых позже находили на территории стран ЕС.

Это помогло партнерам Украины получить предупреждение о возможных угрозах для логистических маршрутов поставки оружия и техники.

Операция продолжалась до начала 2026 года и завершилась после серии ударов сил обороны по российским пунктам управления.

Почему Украина ввела санкции против Лукашенко

В феврале 2026 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о санкциях против самопровозглашенного лидера Беларуси из-за его причастности к поддержке российской агрессии. Среди причин использования белорусской территории для управления российскими ударными беспилотниками, что позволило РФ усилить атаки на северные регионы Украины, в частности Киевщину и Волынь.

По его словам, с осени 2025 Украина фиксировала работу ретрансляторов на белорусской территории, которые обеспечивали управление дронами. Кроме того, Беларусь используется как база для снабжения компонентов и техники российской армии.

После потери доступа к спутниковому интернету Starlink российские военные стали использовать альтернативные технологии связи. В частности, речь идет о так называемой mesh-сети.

В этой схеме часть дронов получает сигнал от ретрансляторов в Беларуси, а затем передает его другим летящим глубже в Украину беспилотникам. Таким образом создается цепь передачи сигнала, позволяющая управлять ударами даже на большом расстоянии.

Напомним, в Беларуси под видом "внезапной проверки боеготовности" проходят масштабные мероприятия по призыву офицеров запаса и резервистов. Об этом ранее сообщал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.