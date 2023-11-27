Украинские хакеры взломали Департамент инфокоммуникаций Минобороны России

Украинские хакеры "Кибер Сопротивления" смогли проникнуть в программу Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Материалы о департаменте генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова и данные по программному обеспечению "Катюша" получили от хакеров и обнародовали в понедельник, 27 ноября, журналисты InformNapalm.

"Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ – это "царство" печально известного Игоря Конашенкова. Это именно тот человек, который ежедневно озвучивает своим ртом российские сводки из зоны боевых действий. Но такая выдуманная и извращенная "альтернативная реальность", которую создают сводки от МО РФ – это не плод фантазии одного Конашенкова. Благодаря полученной документации нам становится понятно, насколько оторван от реального положения дел весь Департамент информации МО России", – сообщили журналисты.

Сотрудники департамента и пресс-службы военных округов ежедневно анализируют инфополе России и пишут отчеты о новостях о деятельности ВС РФ. Кроме того, россияне анализируют публикации иностранных медиа.

Каждую неделю Игорь Конашенков получает от полковника Кочеткова отчет о количестве выпущенных по ВС РФ материалов и темпах выполнения планов. Впоследствии, на следующую неделю всем начальникам пресс-служб округов, родов войск, флотам и т.п. направляется документ вместе с запланированными информационными мероприятиями.

Чтобы контролировать и мониторить свое информационное пространство, россияне используют программное обеспечение – информационно-аналитическую систему мониторинга СМИ "Катюша". Украинские хакеры смогли получить доступ к этой системе и проанализировали ее свойства и особенности.

"Разработчик – частная компания "M13". Они утверждают, что специализируются на информационных технологиях в сфере медиамониторинга. Имеют три системы: "Арсенал", "Арена" и "Катюша". Их ПО используют в администрации президента РФ, правительстве, федеральных министерствах и ведомствах, региональных государственных органах исполнительной власти, коммерческих компаниях и общественных организациях", – объяснили журналисты.

Согласно декларациям разработчика, система позволяет круглосуточно мониторить около 40 тыс. российских региональных и федеральных медиа. Также мониторинг осуществляется на иностранных русскоязычных, иностранных медиа и соцсети. "Катюша" классифицирует информацию по темам, рубрикам, времени и типам СМИ, а также дает оценку качества информации по тональности и охвату аудитории. Целью системы является выявление скоординированных информационных атак.

Первым вложением в системе являются "Вооруженные силы РФ", имеющие больше опций для анализа.

"Сообщения сразу маркируются по тональности – положительные (зеленый цвет), отрицательные (красный цвет), нейтральные (желтый цвет). Здесь можно увидеть значимые публикации и события (т.е. те новости, имеющие наибольший индекс цитируемости), осуществить поиск по персонам и организациям (система подтягивает связанные новости)", – сообщил InformNapalm.

Особый акцент россияне делают на соцсети, в частности, российские – ВКонтакте, Telegram, LiveJournal, Одноклассники. Кроме того, в меньшей степени проходит мониторинг Facebook, Instagram и YouTube, где оккупанты наблюдают и за украинскими каналами.

"Очевидно, что ГИМК МО РФ использует ее для отчетности. Впрочем, система явно некорректно отражает тональность сообщений. Отрицательные сообщения о ВС РФ и военно-политическом руководстве РФ либо не учитываются, либо обозначаются нейтральными. Это такое очковтирательство – никакого негатива о Путине или армию, никаких неудач. Некий цифровой Конашенков", – сообщили журналисты.

Хакеры также получили письмо Конашенкова, адресованное заместителю директора федеральных каналов "Россия-1" и "Россия-2", где глава департамента упоминает о неблагонадежных российских Telegram-каналах.

Несмотря на то, что Конашенков не уточняет, о каких каналах идет речь, в системе "Катюша" хакеры обнаружили вложения с "негативными" каналами. Журналисты InformNapalm предположили, что перед выборами Владимира Путина российские департаменты начинают зачистку соцсетей от любых проявлений нелояльности Кремлю.

Напомним, украинские хакеры совместно с СБУ сломали 30-миллионную базу российского Альфа-банка.

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