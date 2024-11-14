Украинские хактивисты взломали компьютер командующего силами РФ на Запорожском направлении: увиденное шокирует (фото, видео)

Операция по слежке длилась более полутора лет, и позволила получить информацию о планах врага, расположении его сил и разведывательных средствах.

Один из самых популярных российских генералов не принимает фактического участия в планировании операций, а занимается ремонтом на даче и приобретением новых квартир. В то же время, он умудрился распространить компьютерный вирус на технике в штабе командования группировки РФ на Запорожском направлении. Также, посылая русских военных на верную смерть, он отправил за границу собственного сына с военным образованием.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Хактивистам Кибер Сопротивления и KibOrg удалось загрузить шпионский вирус на личный компьютер командующего силами РФ на Запорожском направлении в 2023 году генерал-полковника Александра Романчука. Тот распространил вредоносную программу еще на ряде устройств в главном штабе группировки РФ. Операция по слежке длилась более полутора лет, и позволила получить информацию о планах врага, расположении его сил и разведывательных средствах. Часть полученного материала была передана аналитикам ЦНС. Поскольку активный период операции завершен, появилась возможность ознакомить с рядом ее деталей публично.

Также мотивом для публикации стала риторика российской пропаганды по отношению к Романчуку. Некоторые ее элементы вызывают острые приступы смеха у людей, информированных из первоисточников.

Если составить портрет Романчука из публикаций части российских "военкоров" в телеграмме, то появляется настоящий Рембо с умом Клаузевица или Сунь-цзы, едва не лично остановившего украинское наступление на Запорожском направлении в 2023 году.

Из публикации канала "Рыбарь" следует, что Романчук во время командировки в Сирию захватил танк, "устроил огневую карусель" и "вытащил из котла 40 бойцов".

Другой популярный канал "Дети Арбата" добавляет Романчука в десятку талантливейших российских полководцев, а канал "Сосед" пишет, что Романчук – ключевой элемент обороны россиян в Запорожье в 2023 году.

При такой репутации Романчук получил право открыть парад до 9 мая 2024 г. в Москве.

На самом же деле под руководством Романчука на Запорожском направлении россияне традиционно забросали линию фронта пушечным мясом. Это стало понятно в деталях благодаря публикации статистики капитаном Вячеславом Дондоковым из Бурятии, который тогда возглавлял тактическую группу 42-го медбата РФ именно на соответствующем участке.

Только одна тактическая медицинская группа врага (стабпункт) принимала более 1,1 тыс. раненых в месяц. Подобных групп, по данным украинской разведки, было по меньшей мере 11 в Запорожской области. Это означает, что российские войска в 2023 году теряли там ежемесячно более 12 тысяч только раненых.

Пытался ли Романчук улучшить положение бойцов и прибегнуть к нестандартным шагам, непрерывно изучая положение на линии столкновения?

Наиболее впечатляющим открытием аналитиков ЦНС стало то, что "героический" генерал-полковник, будучи руководителем целого направления, не проявлял никакого интереса к делам на фронте. Преувеличения здесь нет. Романчук буквально не занимался вверенными ему делами. Силы обороны имели полный доступ к личному компьютеру Романчука и записывали все действия, когда тот использовал устройство, а также имели полный доступ к учетным записям генерал-полковника в почте и соцсетях.

У Романчука была очень своеобразная занятость в рабочее время. Судя по действиям на его компьютере, львиную долю времени занимал выбор на сайтах объявлений дачи и квартиры для нужд семьи… или выбор у девушек на сайте знакомств для личных нужд.

Детальнее о том, как происходила слежка за Романчуком, можно увидеть на видео дальше. Это полная запись деятельности на рабочем компьютере командующего силами ВС РФ в Запорожском направлении за один день. Дата – 7 июня 2023 года. Разгар украинского наступления. Командующий силами РФ не делал на компьютере ничего, что касается управления войсками. На следующий день Романчук будет докладывать о результатах боев лично Путину, о чем сообщала российская печать.

Романчук и "военкоры"

Другой пласт информации разоблачает то, как Романчук завоевал репутацию "мудрого генерала". С высокой вероятностью, просто притесняя несогласных с этим. Из переписки Романчука в мессенджере Телеграмм значительную часть занимает переписка с абонентом по номеру +7 914 596 6919. В ней Романчук часто излагает свои мысли по поводу того или иного контента войны.

Поиск по телефону показал, что тот принадлежит Роману Малышеву. Это российский военный, по меньшей мере, в звании капитана, а также, судя по переписке, помощник Романчука.

Переписка с Романом Малышевым есть и на почте Романчука. Одно из писем демонстрирует, что Романчук внимательно следит за недружественными к нему "военкорами", и даже требует разобраться с "вредителями".

В частности, вредителями признаны каналы "Два майора" и "Тринадцатый". Оба в свое время писали об ошибках русской армии в Запорожском направлении. Егор Гузенко, писавший под псевдонимом "Тринадцатый", сейчас арестован якобы за нападение на полицейского.

Романчук и данные о расположении российских сил

У самого Романчука оказалось достаточно мало информации о действиях российской армии на Запорожском направлении из-за его незаинтересованности собственной работой. Однако благодаря генералу удалось получить доступ к другим устройствам в штабе группировки РФ в Запорожском направлении. Публиковать полученную информацию в полном объеме пока невозможно. Но Силам обороны удалось заполучить карты размещения камер видеонаблюдения противника вблизи линии столкновения, из которых россияне отслеживали перемещение подразделений.

Также приобретены данные о местах размещения вражеских складов, наблюдательных пунктов, скопления боекомплекта и личного состава. Эти точки наносили на электронную карту как на примере со снимком с экрана.

Помимо электронных карт, удалось получить доступ к фотографиям детальных бумажных карт размещения подразделений россиян.

Пример карты из штаба группировки РФ в Запорожском направлении. Заретушированы места расположения украинских сил, которые обозначали россияне.

Кроме того, получило большое количество документации о внутренней деятельности штаба группировки РФ. Это боевые отчеты, докладные и разные сведения. Если читать эти сведения, то окажется, что в русской армии "потерь нет", а дроны сбивают чуть ли не голыми руками. Предлагаем в полном объеме оценить несколько примеров, уже утративших свою актуальность с точки зрения разведывательной ценности.

Ссылки : ВНЕСРОЧНОЕ БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ 35 А No 272/1/1672

Доклад НШ 35 А по обстановке на 11.30 24.01.2024 г

План работы оперативного состава по планированию

боевых действий и организации огневого поражения на 24.01.2024

Семья генерала и мобилизация в РФ

Отдельной темой является поведение гениального полководца в контексте мобилизации в РФ. Несмотря на бравурные заявления российских властей о том, что проблемы с мобилизацией есть только в Украине, это не так. Дискуссия по поводу мобилизованных именно для отражения наступления Украины в 2023 году, и их нынешнее положение достаточно болезненна для российского государства, хотя и не попадает на полосы передовых государственных медиа. Отголосок этой проблемы постоянно встречается на страницах тех же "военкоров-вредителей", которые рассказывают о бесконечных случаях "утилизации" мобилизованных во время штурмов.

Сын генерал-полковника Романчука Владимир Романчук – 1992 года рождения. В свои 30 лет он вполне способен нести военную службу, а кроме того, получил профильное военное образование. Однако летом 2023-го, вместо армии, Романчук-младший отправляется в длительный отдых за границу.

Романчук-младший во время продолжительного отдыха / Фото: Центр национального сопротивления

Во время кровопролитных боев и потерь российских войск в Украине Романчук-младший посещает популярный развлекательный парк "Окно в мир" в китайском Шэньчжэне.

Романчук-младший во время продолжительного отдыха / Фото: Центр национального сопротивления

Также останавливается на кемпинг вблизи прекрасного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.

Романчук-младший во время продолжительного отдыха / Фото: Центр национального сопротивления

Между тем мобилизованных для отражения украинского наступления в 2023 году до сих пор держат в рядах армии РФ без каких-либо гигантских выплат за заключение контракта, которые появились позже, а "гениальный полководец" Романчук приобретает все новые награды и славу.

Напомним, россияне терпят катастрофические потери в Курской области.

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