Украинские и российские артисты проведут благотворительный концерт и пожертвуют все деньги украинцам

Украинские и российские артисты проведут благотворительный концерт и пожертвуют все деньги украинцам

Музыканты выступят в Варшаве.

Известные украинские и русские артисты решили объединиться, чтобы провести благотворительный концерт.

В общем, все заработанные средства музыканты пожертвуют на помощь украинским беженцам. Сам концерт пройдет 27 марта в Варшаве. Также мероприятие будут транслироваться в онлайн режиме, где каждый желающий сможет пожертвовать средства украинцам.

"Вырученные средства будут отправлены в фонд PAH (Polska Akcja Humanitarna), который в течение 30 лет занимается помощью людям во всем мире. Все средства с концерта будут отправлены в помощь людям из Украины", — сообщили музыканты.

На концерте выступят украинские артисты: рэперы Makrae, T-Fest, Barz, а также рок-группы "Пошлая Молли", "Нервы". Практически все они жили и работали в РФ. Впрочем, когда российские военные вражески вторглись на территорию Украины, они осудили действия властей России и начали рассказывать в своих соцсетях правду о войне.

Вместе с ними будет выступать и российский рэпер Face, который ранее извинился перед украинским народом за россиян и отрекся от РФ.

Напомним, ранее известный российский рэпер OXXXYMIRON отыграл благотворительный концерт и собрал 40 тыс. долларов для беженцев из Украины.

Читайте также: