Украинские исполнители на концертах в Польше собрали для пострадавших от войны более миллиона гривень

Украинские исполнители на концертах в Польше собрали для пострадавших от войны более миллиона гривень

Организаторы говорят, что почти не получали отказы в проведении действа.

В поддержку Украины в разных концертных залах Польши в течение трех дней проходили благотворительные концерты «Добрый вечер, мы из Украины».

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Там собирали средства в помощь украинским детям, пострадавшим от полномасштабного вторжения России в Украину. На сцене выступило более десятка известных украинских артистов и комиков. Среди них Монатик, Сергей Бабкин, Алина Паш и Джерри Хэйл.

Концерт также транслировали, в частности, на телеканале ТЕТ, ютуб-канале 1+1, а также на платформе "Киевстар ТВ". При трансляции зрители могли делать благотворительные взносы. За первые выступления удалось собрать более миллиона гривен.

«У нас практически не было слова "нет" по любому запросу. А можно онлайн-трансляцию, а может мы еще онлайн денег соберем, а может можно донорить? Да, да, залы шли нам навстречу. Варшава пошла нам навстречу, польским городам. Дальше – Германия, Прибалтика», — говорят организаторы.

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