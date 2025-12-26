Война в Украине / © Associated Press

Если дипломатические усилия не приведут к остановке русского пришествия, для Украины определяющей может стать стратегия войны на истощение. Конкретные шаги уже предлагают украинские военные командиры.

Об этом в эфире NV заявил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

По его словам, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяром» оценивает нынешние потери российской армии в 32–35 тысяч человек ежемесячно. Значительную часть этих потерь, подчеркнул он, наносят именно украинские дроны.

По подсчетам Бровди, для взлома наступательного потенциала врага необходимо довести ежемесячные потери РФ до уровня 50-60 тысяч человек. Именно эта цифра, по оценке украинских военных, является критическим пределом мобилизационного ресурса России.

Параллельно командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Белецкий прогнозирует, что уже через 3–5 месяцев российская армия может оказаться в стратегическом тупике. Причина — колоссальная разница по потерям: по его оценкам, они в 6–8 раз превышают украинские.

Самусь также обратил внимание на экономический фактор. Он отметил, что деградация российской экономики, вызванная падением цен на нефть и санкционным давлением, постепенно усугубляет дефицит ресурсов в РФ.

В то же время эксперт отметил, что Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа пока демонстрируют нежелание резко усиливать давление на Москву, что может замедлять эффект экономического истощения страны-агрессоры.

Ранее сообщалось, что после перекрытия путей проникновения и поставки российские кафиры в Купянске остались без поддержки и организованного управления.

Мы ранее информировали, что Кремль делает ставку на медленный захват украинских территорий, чтобы влиять на переговоры.