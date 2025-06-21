Беспилотник Shahed / © reuters.com

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Сейчас вопрос противодействия враждебным беспилотникам остается одним из самых актуальных для Сил безопасности и обороны Украины. Над этим трудятся в тесной кооперации с отечественным оборонно-промышленным комплексом.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

«На этой неделе мы увидели один образец нового „шахеда“, оборудованного камерой, системой искусственного интеллекта, позволяющего, условно говоря, находить цели по оптическому образу. Также этот „шахед“ может руководствоваться по радиоканалу где-то на расстоянии 150 км, если там есть ретрансляторы несколько дальше, — рассказал он.

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По его словам, у нового беспилотника есть иранские комплектующие.

«Пока мы не знаем, насколько массовые эти образцы. Это пока первый вариант, но в чем его угроза? В том, что искусственный интеллект позволяет противнику использовать этот беспилотник в условиях, когда действует наш РЭБ, и фактически этот „шахед“ не чувствителен к РЭБу. Возможность радиоканала позволяет его использовать, как такой большой FPV с мощной боевой частью», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что это новый вызов, и украинская сторона уже ищет варианты противодействия.

«Самые эффективные варианты противодействия — это все-таки зенитные дроны, которые сегодня не только производятся в партнерстве со странами НАТО, но уже есть по меньшей мере три-четыре наших компании. Наши зенитные дроны сбивают „шахеды“, и эта практика становится все более массовой», — сказал Згурец.

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Эксперт также подчеркнул, что ключевой задачей является масштабирование этой практики.

«Это с одной стороны увеличение таких зенитных дронов, с другой — увеличение подразделений, которые могут эффективно использовать новые украинские образцы вооружений. Мы находимся на этапе масштабирования этого процесса, чтобы минимизировать эту российскую угрозу — увеличение количества шахедов», — отметил он.

По словам Згурца, за день россияне производят около 90 дронов-камикадзе. Ежемесячные объемы составляют 2700 «шахедов», еще 2500 — это разные ложные дроны, которые также используются в атаках.

«Сейчас поиск противодействия — это актуальная задача, которую сейчас решают Силы безопасности и обороны в кооперации с нашим оборонно-промышленным комплексом», — подытожил эксперт.

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Ранее сообщалось, что военный эксперт Сергей Братчук заявил, что Россия раньше времени выбирает цели, это никакой не ответ на действия Украины на их территории.

Мы ранее информировали, что заместитель командира «Азова» Святослав «Калина» Паламарь заявил, что Украина сегодня — это полигон для мира.