Украинские купоны 90-х годов, детские игрушки и сковородки: оккупанты воруют все, что только видят (видео)

Украинские военные осмотрели брошенную технику россиян в поселке Новая Басань на Черниговщине.
Мародерство солдат "второй армии мира" не имеет предела. Они выносят из украинских домов все, что можно унести. В Сети опубликовали видео, на котором украинские военные осмотрели брошенную технику россиян в поселке Новая Басань на Черниговщине, которое уволили накануне.
Среди найденного бойцами ВСУ можно увидеть старые недействительные купоны 90-х годов, удочки, велосипеды, детские игрушки и даже сковородку.
"Купоны брали. Украинские купоны, вы понимаете, бывшие. Наш они их брали?!", — рассказывает украинский защитник.
Ранее сообщалось, что украинские защитники ликвидировали ограбившего мирных украинцев российского оккупанта Дениса Цыбенко. У него нашли много украшений и валюту – доллары и фунты. Как впоследствии установили, российский убийца и мародер был родом из села Соловьи. Псковского района.
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