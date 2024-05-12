Украинские летчики уничтожают вражескую ПВО методом времен войны во Вьетнаме — Business Insider

Применение тактики "дикой ласки" связано с высоким риском, но она того стоит.

Воздушные силы Украины переняли тактику ВВС США во время войны во Вьетнаме, чтобы уничтожать российские средства противовоздушной обороны на линии фронта.

Об этом сообщило издание Business Insider, изучив видео полетов украинской боевой авиации.

Тактика, получившая название "дикая ласка", предполагает, что пилоты реактивных самолетов позволяют радарам ПВО противника проявить себя. После этого радиолокационные волны отслеживаются вплоть до их источника, а затем по установленным координатам наносится удар ракетами AGM-88 (HARM).

"Украина явно перенимает опыт западной военной мысли", – говорит аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс.

По его словам, применение тактики "дикой ласки" связано с высоким риском, но она того стоит. Он добавил, что российские средства ПВО остаются главной целью украинской армии, которая пытается уничтожить их с помощью авиации, ракет GMLRS и ATACMS, беспилотников и даже рейдов спецназа.

США поставляют Украине ракеты HARM класса "воздух-земля" с середины 2022 года. Дальность их полета составляет около 150 км. Они способны обнаруживать радары противника и поражать их даже после отключения радиолокационных систем. Американские военные применяли HARM в Ливии, Ираке и бывшей Югославии.

При этом ракеты HARM сложно адаптировать для запуска с самолетов МиГ-29 и Су-27 советского производства, составляющих основу авиапарка украинских ВВС.

Как пояснил заместитель министра обороны США Уильям ЛаПланте, чтобы сделать украинские самолеты совместимыми с западным оружием, были использованы планшеты iPad, из которых осуществлялось управление ракетами.

В этом году Украина должна получить западные истребители F-16, которые предоставят Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Это значительно упростит применение новой тактики боевой авиации. Первые истребители прибудут в июне-июле.

Напомним, британская газета Evening Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник сообщила, что Украина получит первые истребители F-16 от западных партнеров уже через несколько недель.

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