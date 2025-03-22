Украинские летчики уничтожили враждебный объект в России: подробности от Генштаба

Россияне применили усиленные меры маскировки, но авиаудар был точным.

В пятницу, 21 марта, украинские летчики нанесли успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в селе Глотово Белгородской области РФ.

В Генштабе ВСУ сообщили подробности уничтожения вражеского объекта.

Россияне применили усиленные меры маскировки, однако это не помешало нанести точный авиаудар.

"В результате удара уничтожены средства связи и другое техническое оборудование", — сообщили в Генштабе.

Благодаря поражению объекта удалось ослабить возможности врага для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях.

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"Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также другие составляющие сил обороны продолжат наносить удары по пунктам управления оккупантов с целью снижения их способности вести агрессивную войну против Украины", — заверили в Генштабе.

Напомним, украинские дроны нанесли удар по российскому военному аэродрому "Энгельс", уничтожив контейнеры с ракетами.

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