Украинские медиагруппы расширяют вещание на русском языке и запускают совместный телевизионный проект "FREEДОМ"

Украинские медиагруппы расширяют вещание на русском языке и запускают совместный телевизионный проект "FREEДОМ"

Украинские медиа продолжают активную борьбу на информационном фронте.

При поддержке президента Украины Владимира Зеленского, Министерства культуры и информационной политики, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию медиагруппы "Медиа Группа Украина", "StarLightMedia", "1+1 media", "InterMediaGroup", канал "Рада" и государственная " Мультимедийная платформа иновещания Украины" запускают совместный телевизионный проект «FREEДОМ».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Цель проекта – создание информационного продукта, рассчитанного на русскоязычную аудиторию в военный период, в том числе на российские оккупационные войска.

Трансляция будет проходить на государственном телеканале «UATV», программное наполнение канала будет состоять из оригинальных программ производства медиагрупп.

Эфир стартовал сегодня, 10 марта, в 21.00 по киевскому времени. Вещание будет происходить в режиме 24/7.

Включайте канал «UATV» на спутнике, в сетях IPTV и на YouTube https://www.youtube.com/c/UATVchannel

Спутниковое вещание будет доступно зрителям всей Европы и части Российской Федерации.

Кроме того, для того чтобы каждый желающий в любой точке западной и восточной Европы имел доступ к украинскому телевидению, телеканалы Украина 24, 1+1, Рада, ICTV Ukraine, Inter теперь можно найти на открытом спутнике. Также у телеканалов Рада и Украина 24 появились русскоязычные версии дорожек телеэфира.

ТСН.ua