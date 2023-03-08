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Украинские минометчики уничтожили скопления оккупантов, готовившихся к штурму

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1581
Время на прочтение
1 мин
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Украинские минометчики уничтожили скопления оккупантов, готовившихся к штурму

Фото: 10-я отдельная горно-штурмовая бригада

Россияне планировали штурм позиций украинских военных.

В среду, 8 марта, украинские минометчики уничтожили скопление живой силы врага, которая собиралась идти на штурм позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает 10-я отдельная горно-штурмовая бригада (ОГШБр).

"Сегодня минометчики 109 отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр "Эдельвейс" уничтожили скопление живой силы противника", — говорится в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабной войны и по состоянию на 8 марта украинские военные уничтожили уже около 155 530 тыс. российских солдат.

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Дата публикации
Просмотры
1581
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