Украинские минометчики уничтожили скопления оккупантов, готовившихся к штурму

В среду, 8 марта, украинские минометчики уничтожили скопление живой силы врага, которая собиралась идти на штурм позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает 10-я отдельная горно-штурмовая бригада (ОГШБр).

"Сегодня минометчики 109 отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр "Эдельвейс" уничтожили скопление живой силы противника", — говорится в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабной войны и по состоянию на 8 марта украинские военные уничтожили уже около 155 530 тыс. российских солдат.

Читайте также: