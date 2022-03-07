Украинские мобильные операторы анонсировали тестирование национального роуминга: чем полезна эта технология

Теперь абонентам будет гораздо легче оставаться на связи.

Именно сегодня, 7 марта, начинает свою работу национальный роуминг в Украине. Пока технология будет работать в тестовом режиме.

Это означает, что когда у одного оператора теряется связь абонент в ручном режиме сможет подключиться к другому оператору. Об этом сообщается на официальной Facebook – странице Vodafone.

Как переподключиться к другому оператору:

Отключить автовыбор сети;

на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA , UA-KYIVSTAR или LIFECELL ;

, или ; Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть;

Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Тарификация пакета будет полностью сохранена. Но надо помнить, что в таком режиме осуществляется серьезная нагрузка на сети операторов, что может влиять на некоторые услуги.

Первыми к роумингу подключат те регионы, где проводятся боевые действия (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины.

Пока производится тестирование услуги, поэтому в работе могут быть перебои со связью, но со временем ситуация с мобильной сетью должна стабилизироваться.