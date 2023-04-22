Украинские мопрехи уничтожили врага на подступах к Угледару: Залужный показал мощное видео

ВСУ удалось полностью взять под контроль Верхние Дачи на подступах к Угледару и разбить элиту российского войска.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как украинские морпехи уничтожают российских захватчиков на подступах к Угледару.

В частности, украинским войскам удалось разбить окупантов под Угледаром, которых Россия считает, "элитой" своего войска.

Залужный рассказал, что украинские воины продолжают проводить как оборонительные, так и контрнаступательные действия. Так, воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского на протяжении месяцев уничтожают технику и живую силу врага на подступах к Угледару.

"Ярким примером стала операция, во время которой удалось полностью взять под контроль Верхние Дачи на подступах к Угледару и разбить элиту российского войска — 155 отдельную бригаду морской пехоты", — поделился Главнокомандующий.

"Есть сильное чувство гордости за то, что именно морская пехота Вооруженных Сил Украины показала Тихоокеанскому флоту свою мощь, настойчивость, стойкость, мужество. И, соответственно, более двадцати морпехов врага мы взяли в плен, благодаря эффективному взаимодействию 35-й и 56-й бригад", — рассказал один из командиров 35-й бригады Сергей.

Также, по словам Залужного, морпехи продолжают постоянные тренировки и совершенствуются, чтобы давать отпор врагу.

Накануне Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

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