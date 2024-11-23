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Украинские морпехи провели успешную операцию под ударами вражеских дронов: видео

Украинские морпехи провели успешную операцию под ударами вражеских дронов: видео

Морская пехота / Фото: commons.wikimedia.org

Когда вражеской артиллерии удалось попасть в автомобиль, морские пехотинцы не остановились.

Бронегруппа 505 отдельного батальона морской пехоты успешно эвакуировала раненых бойцов с переднего края поля боя.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ВМС ВСУ.

На протяжении всего маршрута, который проходил по открытой местности, на автомобиль морских пехотинцев охотились вражеские FPV-дроны, а дорогу контролировала артиллерия противника.

Но даже когда вражеской артиллерии удалось попасть в авто, морпехи не остановились и, несмотря на три поврежденных колеса, успешно завершили эвакуацию.

"Наши товарищи поддерживают друг друга даже тогда, когда ситуация кажется безысходной", — прокомментировали видео в ВМС.

Украинские морпехи провели успешную операцию под ударами вражеских дронов

Украинские морпехи провели успешную операцию под ударами вражеских дронов

Напомним, российские оккупанты во время штурмовых действий вблизи Угледара Донецкой области расстреляли сдавшихся в плен пятерых безоружных украинских защитников.

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