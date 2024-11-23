Украинские морпехи провели успешную операцию под ударами вражеских дронов: видео

Когда вражеской артиллерии удалось попасть в автомобиль, морские пехотинцы не остановились.

Бронегруппа 505 отдельного батальона морской пехоты успешно эвакуировала раненых бойцов с переднего края поля боя.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ВМС ВСУ.

На протяжении всего маршрута, который проходил по открытой местности, на автомобиль морских пехотинцев охотились вражеские FPV-дроны, а дорогу контролировала артиллерия противника.

Но даже когда вражеской артиллерии удалось попасть в авто, морпехи не остановились и, несмотря на три поврежденных колеса, успешно завершили эвакуацию.

"Наши товарищи поддерживают друг друга даже тогда, когда ситуация кажется безысходной", — прокомментировали видео в ВМС.

Украинские морпехи провели успешную операцию под ударами вражеских дронов

Напомним, российские оккупанты во время штурмовых действий вблизи Угледара Донецкой области расстреляли сдавшихся в плен пятерых безоружных украинских защитников.

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