Украинские морпехи уничтожили на Донецком направлении 30 оккупантов и танк

Артиллерийские подразделения ВМС наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов.
Военнослужащие подразделений Военно-морских сил ВСУ уничтожили за минувшие сутки в боях на Донецком направлении 30 российских захватчиков и один танк.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
"23 августа военнослужащие частей и подразделений морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта. На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 30 человек живой силы врага и подбили один танк", — говорится в сообщении.
Отмечается, что артиллерийские подразделения ВМС наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов. Окончательные потери врага уточняются.
Напомним, в разведке оценили риски наземной операции со стороны Беларуси.
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