Украинские морпехи "закобзонили" 18 оккупантов, а также уничтожили два танка и пять БМП

Украинские пехотинцы за прошедшие сутки уничтожили 18 российских оккупантов, два танка, две артустановки, пять БМП и другую технику врага.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Telegram.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки, 7 ноября, морские пехотинцы уничтожили 11 человек живой силы, танк автомобильной техники и БПЛА", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ уничтожили 7 оккупантов, танк, 5 БМП, две прицепные гаубицы и боевую бронированную машину. Окончательные потери врага уточняются.

Потери оккупантов

По состоянию на 8 ноября, общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 77 170 человек.

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, на каких направлениях российские оккупанты понесут наибольшие потери. Самые жестокие бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара.

Тем временем в Херсонской области ВСУ подбили российский танк, на который оккупанты прицепили как "дополнительную броню" похищенные канализационные люки.