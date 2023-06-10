Украинские морпехи заставили россиян "накивать пятками" с позиций — видео

ВСУ заставили россиян убегать со своих позиций.
Военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского обнаружили и уничтожили склад боеприпасов россиян и заставили их убегать со своих позиций после взрыва.
Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Морпехи с помощью дронов обнаружили и уничтожили склад снарядов российских оккупантов.
"Силы обороны продолжают системно уничтожать россиян", – отметил Сырский.
Напомним, в Минобороны заинтриговали хорошими новостями с фронта.
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