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Украинские морпехи заставили россиян "накивать пятками" с позиций — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
632
Время на прочтение
1 мин
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Украинские морпехи заставили россиян "накивать пятками" с позиций — видео

Морпехи ВСУ заставили россиян "набивать пятками" с позиций. Фото: скриншот.

ВСУ заставили россиян убегать со своих позиций.

Военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского обнаружили и уничтожили склад боеприпасов россиян и заставили их убегать со своих позиций после взрыва.

Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Морпехи с помощью дронов обнаружили и уничтожили склад снарядов российских оккупантов.

"Силы обороны продолжают системно уничтожать россиян", – отметил Сырский.

Напомним, в Минобороны заинтриговали хорошими новостями с фронта.

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Дата публикации
Просмотры
632
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