Украинские "морские котики" филигранно уничтожили оккупантов и их тяжелую технику

Украинские военно-морские силы за неделю уничтожили 166 окупантов. Кроме того, горели танки, бронированные машины, артиллерийские системы и склад с боеприпасами.

Военно-морские силы ВСУ за неделю сожгли 166 оккупантов, восемь танков, три артиллеристские системы и склад с боеприпасами.

Об этом сообщили в пресс-центре Командования ВМС ВСУ.

"На прошлой неделе нашим военным удалось уничтожить: 166 оккупантов, четыре боевых бронированных машин, восемь танков, три артиллерийские системы, один минометный расчет, две единицы автомобильной техники, одно средство противовоздушной обороны и склад с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются", — сообщили в пресс-службе. Командование ВМС ВСУ.

Кроме того, отмечается, что зенитно-ракетный комплекс "ОСА" был уничтожен подразделениями речной флотилии национальных ВМС. Наши военные также обеспечивают безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса.

Благодаря чему на прошлой неделе 22 судна покинули украинские порты и вывезли почти 1 млн зерна и других продуктов питания.

Напомним, что аналитики Американского Института изучения войны сообщили об успехах Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Украинские защитники провели на этом направлении контрнаступательную операцию.

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