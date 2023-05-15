Украинские "морские котики" филигранно уничтожили окrупантов и их плавсредство: в ВМС раскрыли детали

Украинские морские пехотинцы за минувшие сутки уничтожили практически десяток оккупантов и одно вражеское плавсредство.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских силах ВСУ.

“Военные части и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. За прошедшие сутки, личным составом частей морской пехоты и другими подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 9 оккупантов и одно плавсредство. Окончательные потери врага уточняются”, – рассказали в ВМС.

Напомним, что Песков выступил с угрозами из-за передачи Украине беспилотников дальнего радиуса действия.

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