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Украинские "морские котики" филигранно уничтожили окrупантов и их плавсредство: в ВМС раскрыли детали

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1980
Время на прочтение
1 мин
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Украинские "морские котики" филигранно уничтожили окrупантов и их плавсредство: в ВМС раскрыли детали

Украинские военные уничтожили вражеское плавсредство/фото иллюстративное / Фото: Командование морской пехоты ВМС ВСУ / Facebook

9 окупантов отправились на "концерт" Кобзона.

Украинские морские пехотинцы за минувшие сутки уничтожили практически десяток оккупантов и одно вражеское плавсредство.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских силах ВСУ.

“Военные части и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. За прошедшие сутки, личным составом частей морской пехоты и другими подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 9 оккупантов и одно плавсредство. Окончательные потери врага уточняются”, – рассказали в ВМС.

Напомним, что Песков выступил с угрозами из-за передачи Украине беспилотников дальнего радиуса действия.

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Дата публикации
Просмотры
1980
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