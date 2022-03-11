Украинские мужчины массово возвращаются из-за границы, чтобы защищать государство: статистика

За 15 последних дней в Украину вернулось около 205 тысяч украинцев.

Украинские мужчины, оказавшиеся на момент войны за границей, массово возвращаются на родную землю, чтобы защищать государство.

Как передает председатель Львовской военной администрации Максим Козицкий, за прошедшие сутки на всех переходах Львовской области границу на выезд пересекли 49 тысяч 514 человек. Это свидетельствует о том, что поток желающих уехать из Украины снизился.

"С начала войны границу между Львовской областью и Польшей пересекли 795 тысяч 927 человек. По информации Госпогранслужбы, вернулись в Украину за последние сутки 17 тысяч человек, 14 тысяч из них — украинцы. Большинство — мужчины, которые планируют стать у рядов обороны Украины", — рассказал Козицкий.

Он также отметил, что за 15 последних дней в Украину вернулось около 205 тысяч наших граждан.

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