ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
761
Время на прочтение
1 мин

Украинские "Нептуны" атаковали Крым: неожиданные последствия для российских позиций

Украинские ракеты "Нептун" и дроны атаковали оккупированный Крым. В Симферополе уничтожены вертолеты Ми-8 и Ми-24, а в пограничной зоне возле Волошино повреждены шесть катеров.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Ракета "Нептун"

Ракета "Нептун" / © commons.wikimedia.org

Утром украинские силы нанесли комбинированный удар по военным объектам во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщают Telegram-канал Astra и издание Militarnyi.

Атака на Симферопольский аэропорт

По данным Astra, утром в субботу по аэродрому в Симферополе ударили дроны-камикадзе. По меньшей мере, два БпЛА достигли целей, одна из них – непосредственно уничтожила российский военный вертолет Ми-8. Спутниковый анализ OSINT-ресурса AviVector подтвердил, что пожары разгорелись в районах стоянки Ми-8 и Ми-24. Обе машины, вероятно, уничтожены.

Ракетный удар по Армянскому направлению

В тот же день украинские ракеты "Нептун" поразили пограничную зону возле села Волошино, недалеко от Армянска. По данным Astra, были повреждены шесть катеров на воздушных подушках, погиб один российский военнослужащий. Один из дронов также попал по казарме, однако последствия этого удара пока неизвестны.

В то же время Militarnyi уточняет, что ракеты "Нептун" могли поразить объект ФСБ в этом же районе.

Какие катера могли пострадать

Эксперты предполагают, что под удар попали катера проектов А-8 Хивус и А25ПС.

  • А-8 "Хивус": длина 7,45 м, скорость до 60 км/ч, экипаж - 2 человека, может перевозить до 8 пограничников.

  • А25ПС: длина 17,2 м, скорость до 93 км/ч, дальность хода – 500 км, экипаж – до 3 человек, может брать на борт 30–50 десантников.

Ранее сообщалось, что украинские дроны уничтожили два российских вертолета в Симферополе.

Дата публикации
Количество просмотров
761
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie