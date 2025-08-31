Украинские "Нептуны" атаковали Крым: неожиданные последствия для российских позиций

Ракета "Нептун" / © commons.wikimedia.org

Утром украинские силы нанесли комбинированный удар по военным объектам во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщают Telegram-канал Astra и издание Militarnyi.

Атака на Симферопольский аэропорт

По данным Astra, утром в субботу по аэродрому в Симферополе ударили дроны-камикадзе. По меньшей мере, два БпЛА достигли целей, одна из них – непосредственно уничтожила российский военный вертолет Ми-8. Спутниковый анализ OSINT-ресурса AviVector подтвердил, что пожары разгорелись в районах стоянки Ми-8 и Ми-24. Обе машины, вероятно, уничтожены.

Ракетный удар по Армянскому направлению

В тот же день украинские ракеты "Нептун" поразили пограничную зону возле села Волошино, недалеко от Армянска. По данным Astra, были повреждены шесть катеров на воздушных подушках, погиб один российский военнослужащий. Один из дронов также попал по казарме, однако последствия этого удара пока неизвестны.

В то же время Militarnyi уточняет, что ракеты "Нептун" могли поразить объект ФСБ в этом же районе.

Какие катера могли пострадать

Эксперты предполагают, что под удар попали катера проектов А-8 Хивус и А25ПС.

А-8 "Хивус": длина 7,45 м, скорость до 60 км/ч, экипаж - 2 человека, может перевозить до 8 пограничников.

А25ПС: длина 17,2 м, скорость до 93 км/ч, дальность хода – 500 км, экипаж – до 3 человек, может брать на борт 30–50 десантников.

Ранее сообщалось, что украинские дроны уничтожили два российских вертолета в Симферополе.