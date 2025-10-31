Украинские "Нептуны" ударили по военным предприятиям в Орле и Новобрянске: подробности

Украинская крылатая ракета "Нептун" / © ТСН.ua

Реклама

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины нанесли точный ракетный удар по территории России, использовав крылатые ракеты «Нептун». Поражение потерпели Орловская ТЭЦ и электрическая подстанция в Новобрянске.

Об этом сообщили в ВМС ВС Украины.

Согласно сообщению, оба объекта имели стратегическое значение для военно-промышленного комплекса агрессора. Орловская ТЭЦ и Новобрянская подстанция обеспечивали питанием военные предприятия, расположенные в этих регионах.

Реклама

«Оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона, поэтому выведение их из строя — серьезный удар по логистике оккупантов», — отметили ВМС ВСУ.

Напомним, в городе Орел на территории России беспилотники ударили по местной теплоэлектроцентрали. Информацию об атаке подтвердил губернатор Орловской области Андрей Кличков. Ранее о серии взрывов в городе стали сообщать местные жители в соцсетях. По их словам, звуки взрывов были слышны в разных районах Орла.

Также ранее сообщалось, что на острове Сахалин произошел взрыв на одной из местных теплоэлектроцентралей, в результате чего без электричества и воды остались десятки населенных пунктов.