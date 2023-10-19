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Украинские партизаны нашли, где Россия прячет свои истребители от ВСУ: фото

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
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Украинские партизаны нашли, где Россия прячет свои истребители от ВСУ: фото

Российские самолеты под Нижним Новгородом / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Украинские партизаны проникли на российский военный аэродром у поселка Восток под Нижним Новгородом, где Россия спрятала свои боевые истребители.

Россияне перекинули свои истребители на аэродром "Сокол" под Нижним Новгородом, чтобы уберечь их от атак ВСУ.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

"Наши информаторы сообщают, что на аэродроме размещены боевые истребители, которые были передислоцированы подальше от границы Украины для их сохранения. А также проходящие ремонт", — говорят партизаны.

Российские самолеты под Нижним Новгородом / © Telegram / Движение
Российские самолеты под Нижним Новгородом / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"
Российские самолеты под Нижним Новгородом / © Telegram / Движение
Российские самолеты под Нижним Новгородом / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"
Российские самолеты под Нижним Новгородом / © Telegram / Движение
Российские самолеты под Нижним Новгородом / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Агенты дали координаты аэродрома – 56.323425, 43.8075062 – и заявили, что перемещение подальше от украинских границ не спасет российские самолеты.

Российские самолеты под Нижним Новгородом / © Telegram / Движение
Российские самолеты под Нижним Новгородом / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, ранее украинские партизаны в Крыму нашли масштабный тайник российской техники в Евпатории. Там зафиксировали артиллерийские установки 2С5 "Гиацинт-С", САУ 2С1 "Гвоздика", а также КРАЗ-260 из БМК-460.

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Дата публикации
Просмотры
1447
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