Украинские пехотинцы уничтожили в Луганской области российских наемников

Военные ВСУ дали отпор оккупантам возле Попасной в Луганской области.
Королевские пехотинцы из состава 24 ОМБр имени короля Даниила в Луганской области уничтожили наемников из частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер").
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Оккупанты почти добежали до Попасной, устали и получили "заслуженный вечный отдых". Королевичи всегда так радостно встречают всех, кто с оружием в руках приходит на нашу Родину", — говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожской области украинские защитники уничтожили полсотни оккупантов и 17 единиц техники.
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