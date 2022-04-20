Украинские пехотинцы уничтожили в Луганской области российских наемников

Военные ВСУ дали отпор оккупантам возле Попасной в Луганской области.

Королевские пехотинцы из состава 24 ОМБр имени короля Даниила в Луганской области уничтожили наемников из частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер").

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Оккупанты почти добежали до Попасной, устали и получили "заслуженный вечный отдых". Королевичи всегда так радостно встречают всех, кто с оружием в руках приходит на нашу Родину", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожской области украинские защитники уничтожили полсотни оккупантов и 17 единиц техники.

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