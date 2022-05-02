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Украинские переселенцы получат еще 2500 гривен помощи: что для этого нужно

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Украинские переселенцы получат еще 2500 гривен помощи: что для этого нужно

Еще 2500 гривен помощи получат внутренне перемещенные лица / pixabay.com

Украинское правительство и Красный Крест внедряют дополнительную финансовую помощь для наиболее уязвимых групп из внутренне переселенных лиц. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила об одобрении Правительством решения вместе с Международным Комитетом Красного Креста в Украине и Обществом Красного Креста Украины внедрить дополнительную финансовую помощь для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). По словам Лазебной о совместных программах уже было договорено с Всемирной продовольственной программой ООН, ЮНИСЕФ и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Теперь программа помощи ЮНИСЕФ уже начала работать, а другие ждут согласования тех категорий людей, которые будут получать средства.

В целом, через дополнительные финансовые программы Правительство Украины планирует получить выплаты для около 1,7 млн человек, которые были вынуждены переехать в другой район, область, город или населенный пункт из-за войны.

В рамках реализации проекта выплаты в размере 2500 гривен в месяц будут получать наиболее уязвимые категории населения из внутренне перемещенных лиц. В настоящее время срок оказания помощи составляет 1 месяц, но при увеличении финансирования он может быть продлен.

Для получения помощи от украинского правительства и Червого креста не требуется отдельное обращение человека. Также выплаты будут получены независимо от того, внутренне ли перемещенное лицо уже оформило другие виды финансовой помощи. Эти средства не будут учтены при исчислении совокупного дохода домохозяйства для получения социальной помощи и не будут облагаться налогом.

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