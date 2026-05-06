Украинские пилоты F-16 учатся летать без GPS: зачем нужен такой навык

пилоты F-16 учатся летать без GPS / © Архів

Будущие украинские пилоты истребителей F-16 учатся летать без GPS. Все потому, что Россия глушит навигацию, чтобы усложнить воздушные бои. Уже на ранних этапах подготовки украинские пилоты учатся летать без полноценной GPS-навигации.

Пилотов готовят к тяжелой радиоэлектронной борьбе на поле боя со стороны врага. Об этом сообщает Business Insider.

Перед стартом полетов пилоты проходят обучающий курс для истребителя F-16 Fighting Falcon американского производства. С самого начала они сталкиваются с реалиями современной войны: РФ глушит GPS-навигацию, поэтому учиться летать приходится без нее.

Во время многомесячного учебного курса, который проходит в Великобритании, пилоты изучают английский и управление самолетом. Все происходит без GPS-навигации.

Один из украинских пилотов-стажеров, имя которого не разглашается из соображений безопасности, поделился, что крайне важно научиться летать без GPS на малых высотах.

Западные пилоты изучают такой навык, как запасной план. Украинские пилоты должны знать это как основной вид полета и воздушного боя. Российские войска на передовой глушат навигационные системы, поэтому украинским пилотам истребителей приходится использовать карты или наземные ориентиры.

Украинские пилоты получили инструкции во время курса в Великобритании. Их проводили Королевские военно-воздушные силы. Пилоты F-16 научились действовать в сложных условиях радиоэлектронной борьбы и использовать характерные особенности местности для ориентирования во время учебных вылетов.

Две страны Европы тормозят передачу самолетов Украине

Напомним, поставки истребителей F-16 Fighting Falcon для Украины тормозятся: сразу две страны — Бельгия и Норвегия — до сих пор не передали ни одного самолета, несмотря на обещания еще с 2023 года.

Бельгия планирует отдать 30 истребителей, однако процесс зависит от темпов получения новых F-35 и технического состояния старых бортов, что может растянуть поставки до 2028 года.

Норвегия до сих пор не передала 6 обещанных самолетов, поскольку они нуждаются в длительном ремонте и доукомплектовании на заводе в Бельгии, где работы еще фактически не начались.

На сегодня из четырех стран-доноров только Нидерланды полностью выполнили обязательства (24 самолета), а Дания поставила большую часть (12 из 19).

