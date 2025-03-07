Украинские пилоты Mirage-2000 сбили крылатые ракеты Х-101: исторические фото

Французские истребители уже выполняют боевые задания в составе Воздушных сил Украины.

Французские истребители Mirage-2000 уже выполняют боевые задания в украинском небе. В ходе атаки россиян в пятницу, 7 марта, плоты Mirage-2000 засняли моменты сбивания вражеских ракет Х-101.

Об этом сообщили в Воздушных Силах.

"Исторические фото от украинского пилота! Истребители Mirage-2000 Воздушных Сил, предоставленные Францией Украине, сбивают крылатые ракеты Х-101 в украинском небе во время российской атаки 7 марта 2025 года", – говорится в сообщении.

Фотофиксацию сбивания ракеты Х-101 произвели во время атаки россиян 7 марта

Исторические фото сделали пилоты Воздушных Сил Украины, защищающие небо на французских истребителях

Напомним, французские истребители Mirage 2000 усилят обороноспособность Украины в противостоянии с Россией. Эти самолеты способны выполнять сложные задачи на малых высотах.

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