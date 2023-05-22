Украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16

После прохождения обучения Украине могут предоставить самолеты.

Украинские пилоты уже приступили к тренировкам на самолетах F-16. Истребители уже скоро могут передать нашему государству.

Об этом сообщил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

“Тренировка пилотов уже началась, это первая вещь, которую нужно было сделать. Я надеюсь, что скоро мы сможем предоставить Украине оружие такого рода”, – Жозеп Боррель.

Эту же информацию подтвердили и в Госпогранслужбе Украины.

Напомним, что Россия, вероятно, создает новую «элитную» ударную авиационную группу под кодовым названием Шторм для боевых действий над Украиной.

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