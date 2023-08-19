Украинские пилоты начали тестовые испытания шведских самолетов Grippen — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 августа, сообщил о рабочем визите в Швецию.

Украинские пилоты приступили к тестовым испытаниям шведских самолетов Grippen.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном конференции в Стокгольме в субботу, 19 августа.

По словам главы государства, во время встречи подробно обсудили предстоящие шаги по возможности Украины открыть тематику получения этих самолетов.

"Говорили о сильной шведской машине — самолетах "Grippen". Я уверен, что "Grippen" может сделать нашу свободу гораздо более защищенной. Тестовые испытания "Grippen" с участием украинцев, наших пилотов уже начались", — заявил Зеленский.

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Также он отметил, что намерен обсудить этот вопрос с представителями шведского парламента.

"Я буду встречаться сегодня со спикером парламента, с представителями всех парламентских политических сил. И я буду поднимать этот вопрос как один из ключевых для защиты нашего неба", — сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил о подготовке передачи Украине Швецией нового 13-го пакета "Шведской военной помощи".

"В этом пакете то, что важно — и боеприпасы, и для ППУ, для боевых машин, запасные части для бронетехники, техники для разминирования. Все, что придаст силы Украине на поле боя. И я хочу поблагодарить вас, Ульф, господин премьер" ер-министр, за ваше лидерство правительства, за поддержку", — сказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 августа, сообщил о рабочем визите в Швецию вместе с первой леди Еленой Зеленской.

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Представители Украины и Швеции подписали в субботу декларацию о совместном производстве и обслуживании шведских боевых машин пехоты CV-90.

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