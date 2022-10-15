Украинские пилоты попали в позиции вражеской артиллерии и в 5 пунктов управления – Генштаб

В эти сутки авиация ВСУ хорошо отработала по враждебным позициям.

ВСУ продолжают защищать Украину от российских оккупантов. В сутки украинские защитники обстреляли пункты управления, районы сосредоточения живой силы оккупантов и военную технику россиян.

Об этом говорится в сводке Генштаба 15 октября.

Отмечается, что подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово на Краматорском направлении, Яковлевка, Берестово, Бахмут, Бахмутское и Опросное на Бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа на Авдеевском направлении.

Аиация Сил обороны в течение суток нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 6 БПЛА и один вертолет врага.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов. Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели", – добавили в Генштабе.

Напомним, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ сбили на Херсонщине вражеский вертолет, летевший бомбить позиции украинских военных.