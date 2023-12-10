Украинские пилоты уже тестировали истребители Gripen — Игнат рассказал подробности

Партнеры рассматривают возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen в дополнение к F-16. Украинские пилоты уже тестировали эти самолеты, однако это еще не обучение на истребителях.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Основным боевым самолетом будет F-16... Также рассматривается и Gripen. Шведская сторона может передать Украине то количество, которое у нее есть на сегодняшний день…Если будет принято решение по Gripen – это будет неплохим вариантом для нас", – сказал он.

Он отметил, что Швеция рассматривает возможность разработки более новой версии истребителя Gripen, на которых пересядут ее Воздушные силы. Поэтому у Украины будет перспектива получить эти самолеты.

Игнатий добавил, что украинские пилоты уже тестировали истребители Gripen в Швеции.

"Во время первого визита в Королевство Швеция командующий Воздушными силами оставил там специалистов, когда собственно проходила встреча, чтобы они исследовали возможность предоставления Украине этих самолетов и провели определенные ознакомительные полеты на этих самолетах, чтобы понять, как это работает, и предоставить справку полную — можем не можем ли мы получить эту технику", — объяснил Игнат.

Однако он подчеркнул, что тренировка военных начнется только после того, как будет объявлено решение о передаче самолетов Gripen, пока продолжаются консультации.

Напомним, эксперт объяснил, почему Швеция затягивает передачу самолетов Gripen.

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