Украинские пилоты завершили обучение на истребителях Mirage-2000 во Франции

Обучение украинских пилотов и механиков во Франции длилось 6 месяцев.

Украинские пилоты и механики завершили полугодичный курс подготовки на французских многофункциональных истребителях Mirage 2000-5F.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление организации French Aid to Ukraine.

“После шести месяцев обучение украинских пилотов и механиков на Mirage 2000-5F завершилось. Счастливого Рождества!” – говорится в сообщении.

Mirage 2000 – многофункциональный истребитель, созданный французской компанией Dassault Aviation в 1970-х годах. Этот самолет являлся основной боевой единицей военно-воздушных сил Франции в конце XX – начале XXI века.

Напомним, что Украина планирует получить первые самолеты Mirage-2000 уже в начале 2025 года.