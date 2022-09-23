Украинские пиротехники обезвредили за сутки большое количество российских взрывчаток: названа цифра

По состоянию на утро 23 сентября украинские подразделения пиротехников обезвредили более полутора тысяч взрывоопасных предметов.

Пиротехники обезвредили за сутки, 23 сентября, более полутора тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Специалисты обследовали территорию площадью 81 гектар. Обнаружили и обезвредили подразделения 1663 взрывоопасных предметов.

Чаще пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области – 8198 раз, на Киевщине – 6163, на Черниговщине – 3732, на Николаевщине – 1623, на Сумщине – 1172, на Черкасщине – 985.

"Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 207 971 взрывоопасный предмет и 1667 кг взрывчатого вещества — в том числе 2110 авиационных бомб. Обследована территория площадью 71 226 гектаров", — отметили в пресс-службе МВД.

Напомним, что ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области и улучшили позиции возле Бахмута.

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