- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинские подразделения могут заходить в зону выполнения задач: командир 7 корпуса ДШВ рассказал о логистике в Покровске
Логистические маршруты в Покровск и Мирноград находятся под частичным враждебным огневым контролем. Пополнение боекомплекта, провизии и ротация для наших подразделений существенно усложнены, рассказал в интервью НВ командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук.
"Подразделения имеют возможность заходить в зону выполнения задач - логистика работает. Инженерные войска организовали защитные коридоры из сеток в тех районах, где это было возможно. Маршруты выдвижения техники доведены до максимально близкого расстояния до линии соприкосновения и прикрыты силами противовоздушной обороны. Этими же коридорами осуществляется на корадорах .
По его словам, где сухопутная логистика невозможна из соображений безопасности – применяются тяжелые дроны и НРК.
"Морпехи активно используют НРК для подвоза необходимого на позиции и эвакуации раненых. ДШУ также эффективно применяют тяжелые дроны. Используем бронетехнику, баги, мототехнику – перед выходом все тщательно готовим", – сказал командир 7 корпуса ДШВ.
Также Евгений Ласийчук рассказал, как в Покровской агломерации противодействуют вражеским дронам. По его словам, действует отдельный объединенный пункт управления РЭБ и ПВО. Все данные о приближении российских беспилотников поступают в центральный пункт из разных источников разведки. А когда появляется сигнал, специалисты РЭБ «глушат» небо.
"Если врагу удается прорваться – подключается ПВО. Затем действуют мобильные огневые группы или дроны-перехватчики", – отметил он.
Отдельная работа организована по уничтожению вражеских разведывательных дронов и «Шахедов» дронами-перехватчиками. Командир 7 корпуса ДШВ отметил, что одни из лучших показателей – именно у десантников, являющихся лидерами по уничтожению вражеских БПЛА.
"Серьезная угроза - дроны на оптоволокне. Против них мы также применили решения, позволяющие прикрывать выход и мероприятие техники на ключевые маршруты логистики", - сказал Евгений Ласийчук.