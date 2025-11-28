Реклама

"Подразделения имеют возможность заходить в зону выполнения задач - логистика работает. Инженерные войска организовали защитные коридоры из сеток в тех районах, где это было возможно. Маршруты выдвижения техники доведены до максимально близкого расстояния до линии соприкосновения и прикрыты силами противовоздушной обороны. Этими же коридорами осуществляется на корадорах .

По его словам, где сухопутная логистика невозможна из соображений безопасности – применяются тяжелые дроны и НРК.

"Морпехи активно используют НРК для подвоза необходимого на позиции и эвакуации раненых. ДШУ также эффективно применяют тяжелые дроны. Используем бронетехнику, баги, мототехнику – перед выходом все тщательно готовим", – сказал командир 7 корпуса ДШВ.

Реклама

Также Евгений Ласийчук рассказал, как в Покровской агломерации противодействуют вражеским дронам. По его словам, действует отдельный объединенный пункт управления РЭБ и ПВО. Все данные о приближении российских беспилотников поступают в центральный пункт из разных источников разведки. А когда появляется сигнал, специалисты РЭБ «глушат» небо.

"Если врагу удается прорваться – подключается ПВО. Затем действуют мобильные огневые группы или дроны-перехватчики", – отметил он.

Отдельная работа организована по уничтожению вражеских разведывательных дронов и «Шахедов» дронами-перехватчиками. Командир 7 корпуса ДШВ отметил, что одни из лучших показателей – именно у десантников, являющихся лидерами по уничтожению вражеских БПЛА.

"Серьезная угроза - дроны на оптоволокне. Против них мы также применили решения, позволяющие прикрывать выход и мероприятие техники на ключевые маршруты логистики", - сказал Евгений Ласийчук.