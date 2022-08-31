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Украинские пограничники феерически уничтожили оккупантов и склад боеприпасов в Донецкой области

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Украинские пограничники феерически уничтожили оккупантов и склад боеприпасов в Донецкой области

Фото: http://dpsu.gov.ua/

В Донецкой области украинские пограничники ударили по кафирам.

Пограничники Донецкой области уничтожили склад боеприпасов и ликвидировали группу оккупантов.

Об этом информирует Госпогранслужба в Telegram-канале.

"В Донецкой области аэроразведка пограничников обнаружила склад оружия и боеприпасов врага. Оккупанты обустроились в здании неподалеку от Славянска", — говорится в сообщении.

После обнаружения цели наши бойцы ударили по врагу из станкового противотанкового гранатомета. Отмечается, что в результате успешного удара по меньшей мере четыре оккупанта ликвидированы, а состав — уничтожены.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили 20 вражеских танков.

Как сообщалось, Жданов перечислил "достижение" России за 6 месяцев войны в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1607
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