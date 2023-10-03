Российские БПЛА пытались атаковать позиции украинских военных, но не смогли преодолеть барьер из маскировочной сетки.

Соответствующий момент попал на видео, которое показали в МВД Украины.

"Беспилотники россиян летели поразить позиции пограничников, но запутались в маскировочной сетке. Никто из бойцов не пострадал", — подписали видео в МВД.

На кадрах видно, как вражеский дрон со взрывчаткой беспомощно висит запутанный в маскировочной сетке украинцев.

Украинские пограничники наловили вражеские дроны маскировочной сеткой: видео

Напомним, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали видео, как прицельно попали дроном-камикадзе в двигавшуюся на полном ходу российскую БМП-3.

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