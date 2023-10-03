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Украинские пограничники наловили вражеские дроны маскировочной сеткой: видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Украинские пограничники наловили вражеские дроны маскировочной сеткой: видео

Военный с беспилотником / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Пограничники Украины маскировочной сеткой поймали вражеские дроны, летевшие атаковавшие позиции защитников.

Российские БПЛА пытались атаковать позиции украинских военных, но не смогли преодолеть барьер из маскировочной сетки.

Соответствующий момент попал на видео, которое показали в МВД Украины.

"Беспилотники россиян летели поразить позиции пограничников, но запутались в маскировочной сетке. Никто из бойцов не пострадал", — подписали видео в МВД.

На кадрах видно, как вражеский дрон со взрывчаткой беспомощно висит запутанный в маскировочной сетке украинцев.

Украинские пограничники наловили вражеские дроны маскировочной сеткой: видео

Украинские пограничники наловили вражеские дроны маскировочной сеткой: видео

Напомним, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали видео, как прицельно попали дроном-камикадзе в двигавшуюся на полном ходу российскую БМП-3.

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Дата публикации
Просмотры
273
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