Украинские пограничники отразили наступление вражеской группы на Мариуполь: ликвидировано 15 оккупантов

Еще два российских военных были взяты в плен.

Украинские пограничники 12 марта в своем секторе ответственности отразили наступление вражеской группы на Мариуполь Донецкой области.

Об этом сообщили в МВД Украины.

В результате боя 15 российских военнослужащих ликвидированы, еще двое были взяты в плен, остальные сбежали.

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"Несмотря на то, что с подразделениями в Мариуполе не всегда есть связь, пограничники, защищающие город, убеждают, что их боевой дух высок и они вместе с собратьями из ВСУ, НГУ и других сил обороны чувствуют поддержку горожан и всеми силами готовы защищать их и Украину", – говорится в сообщении министерства.

Напомним, 12 марта президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к народам Европы заявил, что Мариуполь находится в полной блокаде, его обстреливают круглосуточно.

Ранее в этот же день в Генштабе ВСУ сообщали, что российские войска зашли на восточные окраины Мариуполя, а также продолжают попытки захватить Северодонецк.

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