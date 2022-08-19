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Украинские пограничники поймали вражеских диверсантов, которые голышом пытались форсировать Северский Донец

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Украинские пограничники поймали вражеских диверсантов, которые голышом пытались форсировать Северский Донец

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Украинские пограничники в Донецкой области уничтожили группу вражеских диверсантов.

Пограничники заметили группу оккупантов на Северском Донце, когда те пытались форсировать реку.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Телеграмме.

Оккупанты сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы было удобнее форсировать реку.

"Заплыв не удался: два врага уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали", — говорится в сообщении.

Напомним, в Житомирской области, сообщено о подозрении в госизмене сотруднику госпредприятия по обслуживанию официальных мероприятий Верховной Рады.

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