Украинские пограничники поймали вражеских диверсантов, которые голышом пытались форсировать Северский Донец

Украинские пограничники в Донецкой области уничтожили группу вражеских диверсантов.
Пограничники заметили группу оккупантов на Северском Донце, когда те пытались форсировать реку.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Телеграмме.
Оккупанты сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы было удобнее форсировать реку.
"Заплыв не удался: два врага уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали", — говорится в сообщении.
Напомним, в Житомирской области, сообщено о подозрении в госизмене сотруднику госпредприятия по обслуживанию официальных мероприятий Верховной Рады.
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