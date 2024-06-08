Украинские пограничники уничтожили вражескую технику на территории РФ: видео ГПСУ

Армия РФ не прекращает попыток обустроить позиции возле государственной границы Украины. Украинские пограничники не дают врагу реализовать намерения и уничтожают их технику на Сумском направлении.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Украинские защитники нанесли очередной огневой удар по приграничным территориям РФ.

"Пограничники уничтожают инженерную технику, с помощью которой враг пытается обустраивать свои позиции на Сумском направлении", – говорится в сообщении ГПСУ.

После того как наша аэроразведка обнаружила экскаваторы, рывшие окопы вблизи украинской границы, с помощью FPV-дронов было нанесено огневое поражение вражеской технике.

На кадрах, опубликованных ГПСУ, видно, что БПЛА успешно нашли свои цели, а российская техника превратилась в обгоревший металлолом.

Украинские пограничники не позволяют врагу обустроить позиции на Сумском направлении.

Напомним, на южном направлении пограничники безупречно обезвредили вражеский fpv-дрон, начиненный взрывчаткой, который хотел уничтожить спасателей.

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