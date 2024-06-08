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Украинские пограничники уничтожили вражескую технику на территории РФ: видео ГПСУ

Украинские пограничники уничтожили вражескую технику на территории РФ: видео ГПСУ

Пограничники уничтожили российские экскаваторы, рывшие окопы на Сумском направлении / Фото: Госпогранслужба

Защитники помешали оккупантам приблизиться к государственной границе Украины.

Армия РФ не прекращает попыток обустроить позиции возле государственной границы Украины. Украинские пограничники не дают врагу реализовать намерения и уничтожают их технику на Сумском направлении.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Украинские защитники нанесли очередной огневой удар по приграничным территориям РФ.

"Пограничники уничтожают инженерную технику, с помощью которой враг пытается обустраивать свои позиции на Сумском направлении", – говорится в сообщении ГПСУ.

После того как наша аэроразведка обнаружила экскаваторы, рывшие окопы вблизи украинской границы, с помощью FPV-дронов было нанесено огневое поражение вражеской технике.

На кадрах, опубликованных ГПСУ, видно, что БПЛА успешно нашли свои цели, а российская техника превратилась в обгоревший металлолом.

Украинские пограничники не позволяют врагу обустроить позиции на Сумском направлении.

Украинские пограничники не позволяют врагу обустроить позиции на Сумском направлении.

Напомним, на южном направлении пограничники безупречно обезвредили вражеский fpv-дрон, начиненный взрывчаткой, который хотел уничтожить спасателей.

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