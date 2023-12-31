Украинские пограничники устроили "праздничный фейерверк" оккупантам: видео

На Харьковском направлении уничтожен вражеский склад боеприпасов.
Пограничники бригады "Сталевий Кордон" эффектно уменьшили возможность российской оккупационной армии наносить удары по позициям Сил обороны Украины на Харьковском направлении.
Об этом сообщили в воскресенье, 31 декабря, в пресс-службе ГНСУ.
Минометный расчет пограничной бригады попал во вражеский склад с боеприпасами и феерически "поздравил" окупантов с Новым Годом.
"Ищем новые цели", — пообещали украинские пограничники.
Напомним, ранее украинские пограничники уничтожили блиндаж и авто оккупантов с помощью боевого дрона. Момент попал на видео.
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