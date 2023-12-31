Украинские пограничники устроили "праздничный фейерверк" оккупантам: видео

Пограничники бригады "Сталевий Кордон" эффектно уменьшили возможность российской оккупационной армии наносить удары по позициям Сил обороны Украины на Харьковском направлении.

Об этом сообщили в воскресенье, 31 декабря, в пресс-службе ГНСУ.

Минометный расчет пограничной бригады попал во вражеский склад с боеприпасами и феерически "поздравил" окупантов с Новым Годом.

"Ищем новые цели", — пообещали украинские пограничники.

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