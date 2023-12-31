Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские пограничники устроили "праздничный фейерверк" оккупантам: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
5266
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские пограничники устроили "праздничный фейерверк" оккупантам: видео

Взрыв боеприпасов на Харьковском направлении / Фото: Госпогранслужба Украины

На Харьковском направлении уничтожен вражеский склад боеприпасов.

Пограничники бригады "Сталевий Кордон" эффектно уменьшили возможность российской оккупационной армии наносить удары по позициям Сил обороны Украины на Харьковском направлении.

Об этом сообщили в воскресенье, 31 декабря, в пресс-службе ГНСУ.

Минометный расчет пограничной бригады попал во вражеский склад с боеприпасами и феерически "поздравил" окупантов с Новым Годом.

"Ищем новые цели", — пообещали украинские пограничники.

Напомним, ранее украинские пограничники уничтожили блиндаж и авто оккупантов с помощью боевого дрона. Момент попал на видео.

 
Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
5266
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация