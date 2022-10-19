Украинские пограничники в Одесской области сбили иранский "шахед" с автоматов (видео)

Дрон-камикадзе взорвался в воздухе и упал в море.

В Одесской области украинские пограничники сбили иранский дрон-камикадзе с помощью стрелкового оружия.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"На рассвете бойцы ГПСУ заметили "мопед", который россияне запустили из Крыма. По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия. Сбили! "Шахед" взорвался и упал в море, не долетев до определенной цели", — говорится в сообщении.

Иранские дроны на вооружении России

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Впрочем, сам Иран упорно это отрицает. Однако в США обвиняют страну во лжи.

Кроме того, появилась информация о том, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсона.

Между тем в Иране заявляют, что поставка в агрессорку России военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе "Shahed-136", якобы не соответствует действительности. Мол, такие заявления "основаны на ложной информации и пристрастных предположениях".

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе в качестве доказательства причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.

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