Украинские роботы на поле боя с Россией меняют ход войны – подробности

Наземный робот / © telegraph.co.uk

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Украина активно внедряет роботизированные системы на поле боя, превращая войну в испытательный полигон новейших технологий. Один из примеров — «Змей» — наземный робот, созданный украинскими разработчиками для разминирования. Он ползает близко к земле, обезвреживая мины, и управляется дистанционно оператором по защищенному укрытию. Его действие беззвучно и точно — идеальный вариант для минной войны.

Об этом пишет The Telegraph .

«Змей» — только одна из десятков моделей, входящих в новое подразделение ВСУ — Сил беспилотных систем. В 2025 году Украина планирует развернуть до 15 тысяч боевых платформ. Это ответ на нехватку живой силы, ведь украинские войска часто находятся в меньшинстве по сравнению с российскими в пропорции один к трем. В боевых условиях даже лучший солдат уступает инженеру с контролером в руках, управляющему беспилотником по безопасному укрытию.

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По словам разработчиков, задача роботов не заменить пехоту, а дополнить ее, обеспечить технологическое преимущество и уменьшить потери среди бойцов. Украина стала первым государством, создавшим на государственном уровне специализированный кластер Brave1 — платформу для инноваций в сфере роботизации войны.

Боевые работы уже используются на передовой — не только воздушные дроны, но и машины с пулеметами, которые могут патрулировать, вести разведку, транспортировать снаряжение и даже штурмовать окопы. К примеру, платформа D-21-12R способна не только вести огонь, но и выполнять инженерные задания на фронте. Ее «собрат» — робот «Fury» — участвовал в битве за Курск в сентябре 2024 года, где с помощью пулемета и дронов-камикадзе зачистил российскую траншею.

В декабре Украина провела первую в истории полностью роботизированную операцию вблизи Липцев Харьковской области. В ней участвовали дроны-разведчики, боевые дроны и наземные системы. По словам офицера 13-й бригады Хартия, враг не ожидал атаки с земли и с неба одновременно. Это привело к панике среди российских военных, а сама операция признана успешной и тактически инновационной.

Однако техника еще далека от совершенства. Часть роботов большая, дорогая, неустойчивая к препятствиям и нуждается в совершенствовании.

Искусственный интеллект все активнее интегрируется в военные системы. Новейшие дроны, такие как OWE-V от компании Stark, уже способны поражать цели на расстоянии 100 км, обходя средства радиоэлектронной борьбы. Руководитель компании, бывший чиновник НАТО Филипп Локвуд, отметил, что современные войны невозможно выиграть со старыми подходами — будущее за автономными системами.

Но возникает этический вопрос — насколько безопасно разрешать работам принимать решение об убийстве. По словам Екатерины Бондарь, эксперта по военному ИИ, технология автономного обнаружения и поражения целей уже существует, но военные пока не доверяют ей полностью. В будущем, считает она, люди будут принимать решения, а машины будут их выполнять. Но важно четко прописать правила во избежание жертв среди гражданских или дружеского огня.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупреждает: Запад слишком долго игнорировал потенциал автономных систем. «Украина уже получила неоценимый опыт — и союзникам следует его перенять, если они хотят выжить», — написал он в колонке Defense One.

Будущая война уже здесь. И хотя работы еще не заменили людей, каждая удачная разработка приближает день, когда основную часть опасной работы на фронте будут выполнять машины.

Напомним, ранее мы писали о том, как роботы укрепляют оборону ВСУ от российских танков.