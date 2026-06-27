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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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641
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Украинские ракеты "Фламинго" поразили стратегический объект в российском Волгограде (видео)

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по ключевому предприятию российского ВПК «Титан-Баррикады» в Волгограде.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ракета «Фламинго»

Ракета «Фламинго» / © ТСН

Силы обороны Украины нанесли удар по одному из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса в Волгограде. Речь идет об акционерном обществе «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады».

Об этом сообщил советник министра обороны Украины по вопросам повышения эффективности использования беспилотников на фронте Сергей Стерненко в Telegram, где также опубликовал соответствующие видео.

В частности, на опубликованных кадрах запечатлен момент запуска сразу пяти ракет FP-5 «Фламинго», которые и атаковали вражеский объект.

По предварительным данным, в результате атаки были повреждены три важных объекта непосредственно на территории завода. Повреждения получили цех № 2, производственный корпус цеха № 38, а также ещё один цех, назначение которого в настоящее время устанавливается.

Стоит отметить, что подвергшийся нападению завод «Титан-Баррикады» имеет критически важное значение для оборонного сектора страны-агрессора. На мощностях этого предприятия оккупанты производят:

  • пусковые установки для стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М»,

  • пусковые установки для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М»,

  • артиллерийские части и стволы для самоходных артиллерийских установок «Мста-С».

Напомним, утром 27 июня российские паблики сообщали о взрывах в Волгограде, а Росавиация сообщила о временных ограничениях в работе аэропорта Волгограда.

Кроме того, ранее, 9 июня, украинские военные нанесли ракетный удар по российскому заводу «Прогресс» в Чебоксарах, который производит навигационное оборудование для «Шахедов», «Калибров» и «Искандеров», а также атаковали нефтяную инфраструктуру РФ. Как отмечает ISW, эти атаки, в частности повторный удар по заводу, демонстрируют усиление способности Украины наносить точные удары на большом расстоянии по стратегическим объектам противника.

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Дата публикации
Количество просмотров
641
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