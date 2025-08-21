Украинские ракеты "Фламинго": Зеленский анонсировал массовое производство

Ракета "Фламинго" / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что в конце 2025 года и начале 2026-го в Украине должны начать массовое производство ракеты «Фламинго», дальность которой составляет 3 тысячи километров.

Об этом он сообщил журналистам в ходе встречи.

«До декабря у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытании, нужно смотреть на финансирование этой программы», — уточнил президент.

Зеленский подтвердил, что уже прошли успешные испытания новой ракеты. Он назвал ее «самой успешной» среди всего украинского оружия, которое есть сейчас.

Справка:

Крылатая ракета «Фламинго» имеет боевую часть массой до 1000 килограммов и дальность полета в 3000 километров. Эти параметры делают ее сопоставимым с лучшими образцами ракетного вооружения.

FP-5 «Фламинго» сочетает в себе простоту конструкции и высокую боевую мощность, но вместе с тем сталкивается с двумя серьезными ограничениями — сложностью применения и заметностью для ПВО и авиации.