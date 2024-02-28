Украинские ракеты прилетели на награждение окупантов в Оленовке: десятки погибших морпехов

Украинский блоггер Денис Казанский утверждает, что россияне по прилету HIMARS потеряли до 50 человек.

Российские пропагандисты подтвердили нанесение удара двумя ракетами HIMARS по месту сбора личного состава российской оккупационной армии в Оленовке Донецкой области во время награждения.

Об этом случае, произошедшем накануне, 27 февраля, написал, в частности, предатель Олег Царев.

Он посетовал на то, что оккупанты не учатся на своих ошибках и снова собираются на массовые мероприятия, в результате чего несут большие потери. При этом он не стал уточнять количество погибших в Оленовке, чтобы "не радовать врага".

Сообщение предателя Олега Царева об ударе по оккупантам

На других пропагандистских каналах сообщают о 19 погибших военных, среди которых заместитель командира 155-й отдельной бригады морской пехоты, а также офицеры в звании майора и подполковника. Также, по информации россиян, ранены командир 155-й ОБрМП и еще 11 человек. Построение для награждения проводило командование бригады.

Сообщение об ударе по оккупантам в Оленовке

Украинский блогер Денис Казанский утверждает, что россияне после прилета HIMARS потеряли до 50 человек.

Напомним, 20 февраля ВСУ ударили по мотострелкам из Забайкалья, пока они ждали командующего. В результате удара ракетами из РСЗО HIMARS по полигону у села Трудовское в Волновахском районе могли погибнуть десятки российских военных.

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